16 Ampullen Gegengift für Ex-Mister nach Schlangenbiss

Vor 13 Tagen wurde Ex-Mister-Austria Christian Janatsch von einer Klapperschlange gebissen, liegt seitdem auf der Intensivstation im AKH.

Im Full-Contact-Karate hatte Christian Janatsch seine Gegner reihenweise auf die Matte gelegt, war Vize-Staatsmeister, vor vier Jahrzehnten erklomm er als „Mr. Austria" sogar den heimischen Bodybuilder-Olymp. Arnold Schwarzenegger persönlich drückte ihm 1979 den Siegespokal in die Hand. Seit Jahren ist der mittlerweile 69-jährige als Experte in Listenhunde- und Reptilienfragen sowie als Tierhilfswerkobmann gefragt.Vor 13 Tagen kostete ihn der Biss einer Klapperschlange beinahe das Leben ( "Heute" berichtete ). Janatsch hatte das hochgiftige Tier zu Hause in Klosterneuburg (NÖ) zwischengelagert, das Reptil sollte von Brünn nach Zagreb. Nach dem Biss konnte er die Schlange noch in einer Box verstauen, seine Gattin rufen, die den Notruf wählte.Im Wiener AKH bekam Janatsch alleine am ersten Tag 16 Ampullen des Gegengifts „Crofab" (6 davon extra aus Zürich, Kosten pro Antiserum 2.500 €). „Die Gegengifte sind sehr teuer und nur kurzfristig lagerbar", kennt Experte Georg Jachan die Problematik.Christian Jantasch wird nach wie vor intensivmedizinisch betreut, verdankt sein Leben auch seiner Physis. Die Schlange ist mittlerweile am Bestimmungsort in Zagreb.