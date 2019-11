Nach Stapler-Unfall: 250 Liter Natronlauge ausgelaufen

Nach einem Stapler-Unfall sind Freitagnachmittag in Egg (Vorarlberg) 250 Liter Natronlauge ausgelaufen.

Am Freitag gegen 12:45 Uhr transportiert ein 27-jähriger Mitarbeiter einer Firma in Egg (Bezirk Bregenz) mit einem Gabelstapler auf der Straße einen Tank, der mit ca. 600 Liter 20-prozentiger Natronlauge befüllt war. Da er den Straßenverkehr nicht behindern wollte, fuhr er in die vertiefte Entwässerungsrinne am rechten Straßenrand. Dabei geriet der Stapler in Schräglage und der Tank rutschte von der Gabel und kippte um.Dadurch wurde der Tankdeckel gelöst und ca. 250 Liter der verdünnten Natronlauge lief in den Abwasserkanal.Die Feuerwehr Egg spülte mit zwei Fahrzeugen den Kanal und die Entwässerungsfläche. Das Wasserwirtschaftsamt überprüfte die Situation und entnahm an verschiedenen Stellen Wasserproben.Der PH Wert des überprüften Wassers war unter dem Grenzwert.