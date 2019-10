Sie moderiert ab 2020 die "Liebesg'schichten"

Nach dem Ableben von Elizabeth T. Spira, präsentiert die 42-jährige Nina Horowitz ab 2020 die ORF-"Liebesg'schichten und Heiratssachen".

TV-Karriere begann bei "Vera"

"Liebesg'schichten" auch 2020 immer am Montag

Die Entscheidung ist gefallen: Nach dem Ableben von Elizabeth T. Spira im März dieses Jahres "Heute.at" hat berichtet ), übernimmt ab Sommer 2020 Nina Horowitz (42) das beliebte ORF-Erfolgsformat "Liebesg'schichten und Heiratssachen": "Ich freue mich sehr, dass ich Teil dieses tollen ORF-Formats sein werde. Es ist für mich spannend, Menschen und ihren Geschichten zu begegnen und ihre Suche zu dokumentieren. Ein Sommer ohne "Liebesg'schichten" ist kein Sommer.", so Horowitz.Die 1977 geborene Wienerin hat in den vergangenen Jahren vor allem mit ihren thematisch facettenreichen "Am Schauplatz"-Reportagen ihr Können bewiesen. Zuvor war die zweifache Mutter bereits für die ORF-Formate "Vera", "Donnerstag Nacht" und "wie bitte?" verantwortlich. 2017 wurde sie mit dem "Dr. Karl Renner Publizistikpreis" und dem Journalistenpreis WINFRA ausgezeichnet.Auch im nächsten Sommer wird "Liebesg'schichten und Heiratssachen" wieder zehn Montage lang Menschen aus ganz Österreich auf der Suche nach dem großen Lebensglück begleiten. Interessierte Singles können sich schon jetzt schriftlich bewerben: ORF, Kennwort "Liebesg'schichten", Würzburggasse 30, 1136 Wien bzw. via E-Mail an liebesgschichten@orf.at.