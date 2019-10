Nach Trafik-Einbrüchen: Teenie-Bande gefasst

Die Salzburger Polizei konnte nun fünf Teenager (15 bzw. 16 Jahre) ausforschen und als mutmaßliche Diebe identifizieren. Sie sollen in Trafiken eingebrochen sein.

Gesamtschaden beträgt über 22.000 Euro

Fahndungserfolg für die Polizei im Flachgau: Sie konnte fünf Teenager ausforschen, die im Verdacht stehen, für fünf Einbrüche in Trafiken und mehrere Fahrraddiebstähle verantwortlich zu sein. Bei den Verdächtigen handelt es sich um zwei 16-Jährige sowie drei 15-Jährige.Außerdem sollen die beiden 16-Jährigen auch für Sachbeschädigungen in der Kirche von Maria Plain in Bergheim verantwortlich sein. Sie sollen am 5. September 2019 eine hölzerne Statue schwer beschädigt haben. Der Mesner konnte die beiden in die Flucht schlagen, ehe sie in Tatortnähe aufgegriffen werden konnten.Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass sie auch für einen Einbruch in eine Trafik verantwortlich sein sollen. Den Beamten gelang es überdies, drei 15-jährige mutmaßliche Mittäter ausfindig zu machen. Das Quintett soll im Zeitraum seit Juli 2019 insgesamt in fünf Trafiken eingebrochen sein und außerdem mehrere Fahrräder gestohlen haben.Weil die Polizei auch einiges Diebesgut finden konnte, wurde dieses teilweise an die rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt. Ein 16-Jähriger wurde in die Justizanstalt Salzburg überstellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 22.000 Euro.