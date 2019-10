Nach Trennung von Travis: Kylie trifft ihren Ex Tyga

Wenige Stunden nachdem die Trennung von Travis Scott öffentlich wurde, fuhr Kylie Jenner zu ihrem Ex Tyga.

Nach knapp zwei Jahren Beziehung, die eine gemeinsame Tochter hervorbrachte, legen Kylie Jenner und Travis Scott (28) eine Pause auf unbestimmte Zeit ein. Das berichteten diverse US-Medien am Mittwoch. Zwar haben sich weder der Rapper noch die Unternehmerin bislang zur Trennung geäußerst, laut "People" gäbe es aber mehrere Gründe für die Auszeit."Hauptsächlich sind unterschiedliche Auffassungen über ihre Zukunft Schuld an der Trennung", sagt eine Quelle dem Magazin. Die 22-Jährige wolle sich auf ihre Familie konzentrieren und wünsche sich ein zweites Kind, für Scott hingehen stehe seine Karriere im Vordergrund."Er hat nicht den Einsatz gezeigt, den sie braucht. Travis ist nicht dazu bereit, ihr all das zu geben, was sie möchte", so die Quelle weiter. Außerdem habe Kylie laut "E! Online" noch immer damit Probleme Travis zu vertrauen. Im März hatte sie dem Rapper vorgeworfen sie mit einer anderen Frau betrogen zu haben.Trübsal blasen tut Kylie aufgrund ihres neuen Single-Lebens aber nicht. Im Gegenteil.Wie Paparazzi-Aufnahmen zeigen, die der "Daily Mail" vorliegen , war die Jung-Mami mit ihren Freundinnen Anastasia "Stassi" Karanikolaou (22) und Kelsey Calemine (21) am Mittwoch bis kurz nach zwei Uhr nachts im Promiclub Delilah in Hollywood feiern.Anschließend fuhren Kylie, Stassie und Kelsey in einem blauen Rolls Royce in das Sunset-Marquis-Hotel. In dem dortigen Aufnahmestudio arbeitet Kylies Ex-Freund Tyga (29) zurzeit an neuer Musik.Etwa eine Stunde sollen die Frauen dort verbracht haben, bevor Tyga, Stassie und Kelsey gemeinsam das Hotel durch die Vordertür verließen. Kylie Jenner habe den Hinterausgang benutzt.Laut TMZ.com sollen Kylie und ihr Ex, die von 2014 bis 2017 eine On-off-Beziehung führten, lediglich befreundet sein und sich aufgrund des ähnlichen Bekanntenkreises regelmäßig über den Weg laufen. So trafen sie sich etwa Ende August in einem Strip-Club in Las Vegas, in dem Sofia Richie ihren 21. Geburtstag feierte.Obwohl es (momentan) tatsächlich danach aussieht, dass die Ex-Partner nur ein bisschen zusammen abhängen, ist die Twitter-Gemeinde über das Treffen von Kylie und Tyga kurz nach der Trennung von Travis aus dem Häuschen. Hier sind die besten Tweets: