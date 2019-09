Nachbarin und Polizisten mit Umbringen bedroht

Mit einem Küchenmesser soll ein 55-Jähriger seine Nachbarin (39) bedroht haben. Auch Polizisten und Krankenhaus-Mitarbeiter hat er laut Polizei mit dem Umbringen bedroht.

Beschuldigter streitet Vorwürfe ab

Völlig ausgerastet ist Samstagvormittag ein 55-Jähriger in Neuhofen/Krems (Bez. Linz-Land).Die Nachbarin (39) des Mannes meldete sich um 9.40 Uhr bei der Polizei, gab an, sie werde von ihrem Nachbarn mit einem Küchenmesser bedroht. Zudem habe er zwei vor der Hauseinfahrt abgestellte Autos beschädigt.Als die Polizisten mit mehreren Streifenwagen eintrafen, war der Beschuldigte schon wieder weg. Die Beamten konnten ihn zu Hause in seiner Küche antreffen.Der 55-Jährige wirkte alkoholisiert und verhielt sich gegenüber den Beamten aggressiv und unkooperativ. Die Vorwürfe, seine Nachbarin bedroht und die Autos beschädigt zu haben, bestritt er.Die Polizisten forderten den Mann mehrmals auf, mit ihnen zur Vernehmung zur Polizeiinspektion zu kommen. Darauf hatte er aber überhaupt keine Lust.Er weigerte sich vehement. Noch bevor ihn die Beamten festnehmen konnten, ging der 55-Jährige auf die Polizisten los. Trotz Pfefferspray-Einsatz ließ sich der Beschuldigte nicht widerstandslos festnehmen.Die einschreitenden Beamten drückten den äußerst aggressiven Mann zu Boden, legten ihm Handfesseln an. Doch auch das brachte den 55-Jährigen nicht zur Vernunft. Laut dem Polizeibericht bedrohte er die Beamten im Liegen mit dem Umbringen.Nach Anordnung der Linzer Staatsanwaltschaft wurde der Mann ins Keplerklinikum gebracht. Auch dort bedrohte er laut Polizei Anwesende mehrmals mit dem Umbringen.