Nächster Corona-Toter im St. Pöltner Spital

Niederösterreich beklagt sein viertes Corona-Opfer. Am Sonntag wurde der Tod eines 81-Jährigen bekannt, der in St. Pölten starb.

Wieder ein Todesfall im St. Pöltner Spital: Ein 81-Jähriger Mann verlor am Sonntag den Kampf gegen das Corona-Virus und starb. Der Verstorbene litt an einer Grunderkrankung. Seitens der Landeskliniken drückt man den Hinterbliebenen Anteilnahme aus.Schon am Freitag war in St. Pölten ein ebenfalls 81-jähriger Mann an den Folgen des Virus gestorben – mehr dazu hier . Mit jeden beiden Fällen aus dem Melker Spital hält Niederösterrich nun bei vier Todesopfern.Positiv getestet wurden im Bundesland mit Stand Sonntagmittag 433 Menschen. Besonders in St. Pölten stieg die Zahl der Erkrankten zuletzt stark an – mehr zu den aktuellen Zahlen hier.