Corona-Toter jetzt auch im St. Pöltner Spital

Nachdem am Freitag bereits der Tod einer 96-Jährigen im Melker Spital bekannt wurde, vermeldet nun auch jenes in St. Pölten einen Todesfall.

In St. Pölten ist in der Nacht auf Freitag ein 81-jähriger Mann an den Folgen des Corona-Virus' verstorben. Er war erst am Donnerstag ins Spital eingeliefert und positiv auf das Virus getestet worden. Er starb in der Nacht dann auf der Intensivstation des Klinikums.Bereits zuvor wurde der Tod einer 96-jährigen Frau im Melker Spital bekannt – "Heute" berichtete . Sie war laut Holding-Sprecher Bernhard Jany verunfallt und erkrankt. "Unser Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen", so Jany gegenüber dem "ORF".Im Melker Spital starb bereits am Mittwoch ein 76-Jähriger an den Folgen einer Corona-Infektion. Niederösterreich hält damit nun bei aktuell drei Toten. In manchen Statistiken wird der 76-Jährige allerdings nicht als Corona-Toter gewertet, zumal er bereits zuvor schwerst krank war und keine intensiv-medizinische Betreuung mehr wollte – mehr dazu hier