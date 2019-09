Nächster Weihnachtsmann in SCS unterwegs

Bis Weihnachten dauert es noch etwas - um genau zu sein mehr als drei Monate. Doch in der Shopping City Süd ist jetzt schon ein Weihnachtsmann gesichtet worden.

Von Weihnachtsstimmung kann im September noch gar keine Rede sein. Doch schon am Freitag sorgte ein Weihnachtsmann in der Wiener U6 für staunende Blicke. Obwohl Heilig Abend erst in etwa drei Monaten ist, wurde nun am Samstag in der Shopping City Süd der nächste Weihnachtsmann gesichtet. Vielleicht ist er schon jetzt unterwegs, um Geschenke zu besorgen.