Nachtarbeit könnte das Krebsrisiko erhöhen

Auf der Grundlage neuer Studienergebnisse stuft die WHO Nachtarbeit als "wahrscheinlich krebserregend" ein. Ein vages Ergebnis.

Nach der Auswertung aller relevanten Studienergebnisse steht für die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC), eine Agentur der Weltgesundheitsorganisation, fest, dass nächtliche Arbeit das Krebsrisiko vermutlich erhöhen könnte.Dieses Ergebnis würde eine bereits im Jahre 2007 getätigte Vermutung bestätigen. Schon damals wurde Nachtarbeit als wahrscheinlich krebserregend eingestuft. Das "wahrscheinlich" zeigt jedoch genau das an, was derzeit nach wie vor bleibt: eine heikle Einstufung, viel Interpretationsraum und offene Fragen. Nachtarbeit fällt mit diesem Stempel nämlich in die gleiche Kategorie wie rotes Fleisch und Glyphosat - und auch deren Einordnung folgten zahllose Debatten. Alkohol, Wurst und Schinken hingegen werden als sicher krebserregend eingestuft.