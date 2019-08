Nasa-Forscherin auf Dating-Plattform beleidigt

Der Post einer Twitter-Userin ging viral, in dem sie eine Dating-App-Konversation teilte, wo ihr aufgrund ihres Äußeren zu wenig zugetraut wurde.

Es scheint keine Seltenheit zu sein, dass die akademischen und beruflichen Leistungen von Frauen herabgewürdigt werden, wenn sie in Kontrast zu ihrem Erscheinungsbild stehen. Darauf weist zumindest die Resonanz eines Twitter-Postings hin, das eine irische Forscherin publizierte, nachdem sie auf einen Dating-Plattform von einem User beleidigt worden war.Lauren McKeow hat einen Doktorgrad am renommierten Trinity College in Dublin. Auf der Suche nach einem Partner meldete sie sich auf einer Dating-Plattform namens "Hinge" an, die, wie es heißt, weniger oberflächlich als Tinder sein soll und den Werdegang der Nutzer mehr ins Zentrum rücken würde. Doch ihrem Ruf genügte sie in diesem Fall nicht. Lauren schilderte daraufhin ihre frustrierende Begegnung mit einem Nutzer der Plattform.Sie hatte ihre Nasa-Vergangenheit in ihrer Biografie angegeben und bekam daraufhin eine unverschämte Anfrage:"Verdammt, das ist cool. Warte, bis ich das meinen Eltern erzähle." "McKeown lud ihn daraufhin zu einer Konversation ein. "Also, was bist du? Sowas wie eine Empfangsdame?", Und weiter: "Ich mach nur Spaß, du siehst ziemlich klug aus."Sie machte Screenshots von der Konversation und lud diese auf Twitter hoch. 140.000 Personen likten ihren Post und erzählten von ähnlichen Erfahrungen."Es ist etwas, worüber wir noch zu wenig sprechen. Menschen denken noch immer, dass es ein Kompliment ist, wenn unser Erscheinungsbild nicht zur Vorstellung von einem Wissenschaftler passt," meinte eine Twitter-Userin. Und eine andere: "Als ich anfing in einer neuen NASA-Eirnichtung zu arbeiten, glaubte jemand ich hätte mich verirrt und deutete in Richtung des Geschenkshops."(GA)