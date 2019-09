Hans Peter Doskozil: "In Opposition neu aufstellen"

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil spart nach dem schlechtesten Ergebnis für die SPÖ bei einer Nationalratswahl im "Heute"-Interview nicht an Kritik.

Hans Peter Doskozil: Ich war schon um 10.00 Uhr mit meiner Partnerin in Oberwart wählen, weil ich danach zum Begräbnis eines Bekannten musste. Am Nachmittag habe ich in der Parteizentrale in Eisenstadt das Eintreffen der Ergebnisse verfolgt.Doskozil: Das ist bundesweit das mit Abstand schlechteste Ergebnis der SPÖ. Man kann nun unter keinen Umständen einfach zur Tagesordnung übergehen.Doskozil: Unser Ergebnis ist ein Desaster, kein Regierungsauftrag.Die SPÖ sollte jetzt unter keinen Umständen den Mehrheitsbeschaffer für Sebastian Kurz spielen.Doskozil: Ja. Man muss das Ergebnis jetzt nüchtern analysieren und sich selbst sowie den Wahlkampf ehrlich hinterfragen.Doskozil: Die Partei muss ohne Schnellschüsse völlig neu aufgestellt werden. Es ist nicht der Zeitpunkt für Personaldiskussionen.Doskozil: Ich nehme keine Termine außerhalb des Büros wahr.Doskozil: Ich bin heiser, habe es im Griff. Im Oktober werden meine entzündeten Stimmbänder im AKH gerichtet.