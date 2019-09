Nur jeder Zweite hielt FPÖ die Treue, Großteil zu ÖVP

Nur die ÖVP konnte fast alle Wähler aus dem Jahr 2017 auch 2019 halten. Die SPÖ verlor massiv an die Grünen, die FPÖ an die ÖVP und an Nichtwähler.

Die Wählerstromanalyse zur Nationalratswahl 2019 von ORF und Sora zeigt, wohin die Wähler der"verschwunden" sind. Nur jeder Zweite (54 Prozent), der 2017 die Freiheitlichen wählte, tat dies auch 2019. Abgewandert ist fast eine halbe Million Wähler an ÖVP und Nichtwähler. 258.000 Stimmen gehen von der FPÖ an die ÖVP, weitere 235.000 Ex-FPÖ-Wähler blieben den Wahlurnen komplett fern. Zugewinne erhält die FPÖ im Ausmaß von 27.000 Stimmen von der SPÖ und je 11.000 Stimmen kommen von Ex-ÖVP- und ehemaligen Nichtwählern.Diekonnte dagegen 86% der Wähler von 2017 wieder von sich überzeugen. Neben dem Rekordzugewinn von der FPÖ kommen 74.000 Stimmen von der SPÖ, dafür verliert man 83.000 Wähler an die NEOS und 54.000 Wähler an die Grünen. An die Grünen verliert auch die, nämlich 193.000 Stimmen – 45.000 Wähler gewann man aus der Nichtwählerschicht und 36.000 Stimmen von der FPÖ. Von den eigenen Wählern konnte man aber nur 68 Prozent halten.Diehaben ihr Comeback wie erwähnt der SPÖ zu verdanken. Dazu kommt ein Plus von je 90.000 Stimmen von Ex-NEOS und Ex-Jetzt-Wählern. Ein ähnliches Mobilisierungsproblem unter den eigenen Wählern wie die FPÖ zeigen die, sie hielten 55 Prozent. 83.000 Wähler jagte man der ÖVP ab, verlor dagegen am meisten an die Grünen (91.000 Stimmen). Dassan der die 4-Prozent-Hürde scheiterte, liegt auch an der Abwanderung der Wähler an Grüne, NEOS und Nichtwähler.