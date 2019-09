Nationalratswahl 2019: Zeitplan für den Wahltag

Wann öffnet das Wahllokal? Wann schließt das Wahllokal? Wann kommt die erste Hochrechnung? "Heute.at" begleitet euch durch den Wahltag – hier der detaillierte Zeitplan.

Zeitplan für den Wahltag

Der Wahltag auf "Heute.at"

Wer, was, wo, wann, wie und warum? Gerade am Wahltag ist es wichtig, den Überblick zu behalten. Auf "Heute.at" begleiten wir dich durch den Wahltag. Hier schon mal ein detaillierter Zeitplan:Am Sonntag, dem 29. September ist der Wahlkampf vorbei. Die knapp 6,4 Millionen Wahlberechtigten in Österreich werden erwachen und endlich ihren Beitrag zum Wahlergebnis leisten können. Sie haben dafür bis zum Schließen ihres Wahllokales Zeit.Wer bereits per Briefwahl/Wahlkarte gewählt hat – oder überhaupt nicht mitbestimmen möchte – kann sich entspannt zurücklehnen bis die erste Hochrechnung im Fernsehen verkündet wird.: Erste Wahllokale öffnen: Spitzenkandidaten geben ihre Stimmen ab: Das erste Wahllokal sperrt bereits wieder zu: Alle Wahllokale sind geschlossen: Die erste Hochrechnung: Vorläufiges Endergebnis OHNE Wahlkarten: Briefwahl- und Wahlkartenstimmen werden ausgezähltAuf "Heute.at" informieren wir den ganzen Tag lang über die aktuellen Geschehnisse. In unserem großenbeobachten wir das Öffnen der Wahllokale, die begleiten Sebastian Kurz, Pamela Rendi-Wagner, Norbert Hofer, Beate Meinl-Reisinger, Peter Pilz und Werner Kogler ins Wahllokal zur Stimmabgabe und fiebern gemeinsam der ersten Hochrechnung entgegen. Über alles, was den Tag über geschieht,Um Punkt 17 Uhr, wenn das letzte Wahllokal schließt, veröffentlicht die Bundeswahlbehörde die ersten Ergebnisse – dann kommt dieWir zeigen dann, wer die größtensind, welchesich ausgehen und wie die Parteien auf das Ergebnis reagieren.Am Wahlabend machen alle paar Minuten weitere Auszählungsergebnisse aus den Wahllokalen die Hochrechnung genauer. Das vorläufige(ohne Wahlkarten) wird gegen 21 Uhr feststehen.Am Montag werden dann noch die Briefwahl- und Wahlkartenstimmen ausgezählt. Eine Prognose dazu können die Statistiker aber schon am Wahlabend liefern.