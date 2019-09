Warum die Wahl erst am Montag entschieden ist

Am morgigen Sonntag schreiten die Österreicher zur Wahl. Auf Grund der hohen Anzahl an Wahlkarten, kann sich aber im Endergebnis noch etwas tun.

Die meisten Wahlkarten in Wien

Hochrechnungen berücksichtigen Wahlkarten

Das Innenministerium hat am Samstag die Anzahl der ausgestellten Wahlkarten für die bevorstehende Nationalratswahl bekannt gegeben. Demnach hätten die Gemeinden bis heute, Samstag 12 Uhrm exakt 1.070.933 Wahlkarten ausgestellt. Von den über eine Million ausgestellten Exemplaren gingen "nur" 61.184 an Auslandsösterreicher.Bei der vorangegangenen Nationalratswahl 2017 lag die Zahl der ausgestellten Wahlkarten bei 889.193. Demnach wurden für die Wahl am Sonntag rund 180.000 Wahlkarten mehr ausgestellt als zuletzt.In sämtlichen Bundesländern wurden heuer mehr Wahlkarten ausgestellt als 2017. Spitzenreiter ist Wien. In der Bundeshauptstadt wurden exakt 251.517 Wahlkarten ausgegeben. Der Spitzenreiter ist die Donaustadt, wo 24.234 Stück beantragt wurden.Insgesamt haben sich bundesweit 16,71 Prozent der Wahlberechtigten eine Wahlkarte ausstellen lassen. Eingeschrieben versendete Wahlkarten, die von den Antragstellerinnen und Antragstellern bis zum letzten Schließen der Postämter und Postpartner vor dem Wahlsonntag nicht abgeholt wurden, werden von der Post den Wahlreferaten des jeweiligen Zustellbezirkes übergeben.Damit ist auch für diejenigen Wählerinnen und Wähler, die ihre Wahlkarte nicht rechtzeitig von der Post abholen konnten, die Teilnahme an der Wahl noch möglich. Sie müssen dazu nur ihre Wahlkarte im Wahlreferat des Zustellbezirkes abholen. Das ist auch noch am Wahltag bis 17 Uhr möglich.Übrigens: Das Hochrechnungsinstitut SORA wird bei sämtlichen Hochrechnungen am Wahlsonntag auch bereits eine Wahlkarten-Prognose einfließen lassen. Die Schwankungsbreite wird sich demzufolge am Sonntagabend in einem Bereich von etwa 0,7 Prozentpunkten bewegen.