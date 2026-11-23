Natron ist ein echtes Multitalent im Alltag: Ob beim Reinigen, gegen unangenehme Gerüche oder in der Körperpflege - das vielseitige Pulver lässt sich auf viele Arten einsetzen. Kein Wunder, dass es bei Lifehackern als beliebter Helfer gegen die kleinen Probleme des Alltags gilt.
Doch was ist eigentlich der Unterschied zu Backpulver? Natron ist eine chemische Verbindung, die auch unter dem Namen Natriumhydrogencarbonat bekannt ist. Backpulver hingegen besteht aus Natron plus einem Säuerungsmittel und einem Trennmittel.
Natron kann so viele andere Produkte ersetzen, die deutlich teurer sind, heißt es auf chip.de. Auf Dauer spart das richtig viel Geld. Besonders praktisch: Das Pulver eignet sich optimal zum Entkalken von Haushaltsgeräten und Wasserhähnen.
Für einen kalkfreien Wasserkocher einfach zwei bis drei Teelöffel Natron und Wasser hineingeben, aufkochen und eine Stunde einwirken lassen. Auch Silberbesteck lässt sich damit polieren und verstopfte Abflüsse werden wieder frei.
Natron eignet sich zudem überraschend gut für die Körperpflege. Mit etwas Pulver auf der Zahnbürste lassen sich hartnäckige Zahnbeläge und Verfärbungen entfernen. Die alkalischen Eigenschaften wirken neutralisierend gegen Mundgeruch.
Ein natürliches Deo lässt sich ganz einfach herstellen: Einen Teelöffel Natron in eine Sprühflasche geben, entkalktes Wasser hinzufügen und für Duftnoten ein paar Tropfen ätherische Öle dazugeben. Auch als Shampoo-Zusatz pflegt es die Kopfhaut und befreit die Haare von Rückständen.
Vorsicht ist allerdings bei empfindlichen Oberflächen geboten: Als mildes Scheuermittel kann Natron Hochglanzfronten oder spezielle Beschichtungen zerkratzen. Gegen tiefen Rost oder hartnäckigen Schimmel ist es keine Allzwecklösung - hier braucht es stärkere Mittel.