i Natron als Alleskönner für Reinigung und Haushalt pixabay.com Wundermittel im Haushalt Natron: Der günstige Alleskönner für daheim Das weiße Pulver kann Backpulver locker ersetzen - aber auch viele teure Reiniger. 15 Tipps zeigen, was das Allzweckmittel alles drauf hat. Von Technik Heute 23.11.2026, 20:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Natron ist ein echtes Multitalent im Alltag: Ob beim Reinigen, gegen unangenehme Gerüche oder in der Körperpflege - das vielseitige Pulver lässt sich auf viele Arten einsetzen. Kein Wunder, dass es bei Lifehackern als beliebter Helfer gegen die kleinen Probleme des Alltags gilt.

Doch was ist eigentlich der Unterschied zu Backpulver? Natron ist eine chemische Verbindung, die auch unter dem Namen Natriumhydrogencarbonat bekannt ist. Backpulver hingegen besteht aus Natron plus einem Säuerungsmittel und einem Trennmittel.

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Natron kann so viele andere Produkte ersetzen, die deutlich teurer sind, heißt es auf chip.de. Auf Dauer spart das richtig viel Geld. Besonders praktisch: Das Pulver eignet sich optimal zum Entkalken von Haushaltsgeräten und Wasserhähnen.

In Küche und Bad ein Allrounder

Für einen kalkfreien Wasserkocher einfach zwei bis drei Teelöffel Natron und Wasser hineingeben, aufkochen und eine Stunde einwirken lassen. Auch Silberbesteck lässt sich damit polieren und verstopfte Abflüsse werden wieder frei.

Natron eignet sich zudem überraschend gut für die Körperpflege. Mit etwas Pulver auf der Zahnbürste lassen sich hartnäckige Zahnbeläge und Verfärbungen entfernen. Die alkalischen Eigenschaften wirken neutralisierend gegen Mundgeruch.

Deo und Shampoo selbst gemacht

Ein natürliches Deo lässt sich ganz einfach herstellen: Einen Teelöffel Natron in eine Sprühflasche geben, entkalktes Wasser hinzufügen und für Duftnoten ein paar Tropfen ätherische Öle dazugeben. Auch als Shampoo-Zusatz pflegt es die Kopfhaut und befreit die Haare von Rückständen.

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Vorsicht ist allerdings bei empfindlichen Oberflächen geboten: Als mildes Scheuermittel kann Natron Hochglanzfronten oder spezielle Beschichtungen zerkratzen. Gegen tiefen Rost oder hartnäckigen Schimmel ist es keine Allzwecklösung - hier braucht es stärkere Mittel.