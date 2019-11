Negging ist ein schamloser Dating-Trend

Manche Flirt-Techniken sind nicht dazu da ein Gespräch auf Augenhöhe zu erzeugen. Sondern nur ein Mittel der Manipulation.

"Ich mag deine Haare, nur schade, dass sie nicht natürlich sind", "Es muss nicht immer alles symmetrisch sein" oder Sätze "Du bist echt schön, wenn du dich schminkst": Hinter Komplimenten, die wie eine Beleidigung klingen, können sich "Negs" verstecken.Es gibt einen Unterschied zwischen scherzhaft flirtendem Aufziehen und absichtlich strategisch vorgetragener Kritik. Mit letzerem meint man jeden Kommentar, der darauf abzielt Unsicherheit zu erzeugen. im Unterschied zu einem scherzhaften Kommentar fühlt man sich dadurch schlecht.Aussagen dieser Qualität haben den Sinn das Gegenüber zu manipulieren und sein Selbstbewusstsein zu senken. Die Person versucht krampfhaft die Bestätigung des Gegenübers zu erhalten. Damit gewinnt dieses an Kontrolle. Die Taktik gibt es nicht nur beim Dating, sondern auch in Beziehungen. Ursprünglich stammt der Begriff aus der in den 1990ern und frühen 2000ern auftauchenden Pick-Up-Artist-Szene.Mit der Zeit werden so Defizite vorgekehrt, damit du dann froh bist, die Person zu haben. Während du versuchst es ihr recht zu machen, verhältst du dich wie ein gut abgerichteter Hund. Narzissten sind Meister der Taktik.Die Manipulateure sind dabei meist selbst unsichere Personen, die sich gerne als Alpha-Tiere etablieren würden, die sie eigentlich nicht sind.Die Komplimente kommen mit doppeltem Boden.Du fühlst dich dadurch eher beschämt als gut. Dich beschleicht außerdem das Gefühl auf nicht angenehme, wohlwollende Art angestarrt zu werden. Indem sie jede deiner Verhaltensweisen beobachten und analysieren, verschaffen sie sich möglichst viel Spielraum, um dann im richtigen Moment etwas Gemeines zu sagen. Meist ist es auch so, dass Kritik vorgetragen wird, die völlig neu ist. Konstruktive Kritik ist Teil jeder gesunden Freundschaft und Beziehung. Wird jedoch ständig kritisiert und dabei Dinge, die noch nie jemand einer Beachtung wert gefunden hätte