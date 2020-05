Nehammer erinnert an die Opfer der Gestapo

Am morgigen Dienstag wird Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) einen Kranz beim Mahnmal zur Erinnerung an die Opfer der Gestapo niederlegen.

Der 5. Mai ist der Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen. Am Dienstag jährt sich dieser Tag zum 75. Mal.Innenminister Karl Nehammer verweist aus diesem Anlass auf die historische Verantwortung Österreichs. "Mauthausen ist ein Symbol für Totalitarismus und seine menschenverachtenden Folgen." Man müsse sich bewusst sein, dass Mauthausen durch seine Nebenlager "über halb Österreich verteilt war" und Österreicher sowohl Opfer, als auch Täter gewesen seien, so der Minister.Nehammer nimmt das morgige Datum zum Anlass am Morzinplatz einen Kranz niederzulegen. Zur Zeit des Nationalsozialismus befand sich die Gestapo-Leitstelle Wien am Morzinplatz. Das Mahnmal am Morzinplatz erinnert an die Opfer und wurde 1985 enthüllt. Eine Bronzefigur und ein Block aus Mauthausener Granit symbolisieren das Schicksal der Gefangenen."Es ist wichtig, die notwendige Emotion zum Begreifen von Geschichte zu wecken und zu erhalten – vor allem wenn uns Zeitzeugen eines Tages nicht mehr zur Seite stehen. Geschichte ist nicht nur die Beschreibung von Vorgängen, sondern auch ein Empfinden, um Ereignisse im kollektiven Empfinden der Menschen zu verankern", sagte Nehammer.