Eine Million Adressen waren online frei abrufbar

Namen, Adressen und Geburtstage waren auf der Webseite des Wirtschaftsministeriums zu finden. Für das Ministerium selbst ist alles in Ordnung.

Es sei der "größte Datenschutzskandal der Republik", heißt es seitens der Neos. Am Freitag lieferte die Oppositionspartei in einer Pressekonferenz Details.Im Vorhinein gaben sie bereits bekannt, dass über die Webseite des Wirtschaftsministeriums ein Register einsehbar war, in dem offenbar private Daten von Millionen Bürgern gelistet gewesen sein sollen. Darunter auch die privaten Anschriften von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP)Am Donnerstagabend wurde die Seite offline genommen. Der Neos-Abgeordnete Douglas Hoyos zeigte sich am Freitag glücklich darüber, kritisierte jedoch, dass das Wirtschaftsministerium keine Schuld bei sich ortet. Dass lässt Hoyos nicht gelten, denn das Register ist nicht neu, rückte nun aber in den Vordergrund, aufgrund der Abwicklung mit dem Härtefallfonds.Bereits seit 2004 ist das Register online, zuletzt wurde es 2009 überarbeitet. Seitdem sind alle Daten frei zugänglich und werden auch nicht gelöscht. So sind ihm Fälle von Personen aus Deutschland bekannt, die in Österreich kurzzeitig selbstständig waren und deshalb offenbar ins Register aufgenommen wurden. Wer genau eingetragen war und aus welchem Grund, das konnte Hoyos nicht erörtern. Er vermutet jedoch, dass die Seite vom Finanzamt, vom Finanzministerium und von der Wirtschaftskammer genutzt wird. Er geht von über einer Million Personen aus, die registriert wurden.Der Neos-Abgeordnete betonte auch, dass die Ministerien über das Register hätten Bescheid wissen müssen. Denn laut seinen Informationen, hätten sich Bürger bereits vor Wochen über die Seite beschwert und eine Löschung ihrer Daten verlangt. Eine Antwort hätten sie aber nicht erhalten.