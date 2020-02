Nepp führt die FPÖ in die Wien-Wahl 2020

Die Wiener FPÖ geht mit Spitzenkandidat Dominik Nepp in die Wien-Wahl 2020. Er habe keine Angst vor einer "Liste Strache", so Nepp.

Der Klub der Wiener FPÖ traf sich Dienstag und Mittwoch zu einer Klausur in der St. Martins Therme in Frauenkirchen im Burgenland. Thema war die Vorbereitung auf den Wien-Wahlkampf 2020.Als Spitzenkandidat führt der designierte Landesparteichef Dominik Nepp die FPÖ in die Wien-Wahl. Als zentrale Themen nennt er den "Kampf gegen den politischen Islam und die rot-grüne Freunderlwirtschaft".Die FPÖ kündigte am Mittwoch auch an, dass die Prüfung der Spesenabrechnung von Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache und seiner Frau Philippa kurz vor dem Abschluss stehe. Die Ibiza-und Spesenaffäre hatte die Partei vor der Nationalratswahl 2020 schwer erschüttert. Bei beiden Skandalen spielte Strache die Hauptrolle.Angst vor Konkurrenz durch eine "Liste Strache" hat Nepp nicht. Gegenüber dem "Kurier" sagte er, "Ich bin ein eher angstbefreiter Mensch" und dass er Strache "beim Wort" nehmen werde. Dieser hatte angekündigt in die Privatwirtschaft zu gehen.