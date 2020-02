Diese Serien und Filme starten im März auf Netflix

Das Netflix-Angebot im März ist mager. Nur jeweils zwei neue Filme und Serien starten auf der Streamingplattform.

Neue Filme

Neue Serien

Netflix-Highlights im März 2020

Fortsetzungen

Blockbuster und alte Filme

Dokus, Shows und Co

Schon im Februar waren die Streaming-Highlights bei Netflix überschaubar. Im März wird es leider nicht besser: Nur zwei neue Serien hat Netflix in petto: Das vierteilige Melodram "Unorthodox" sowie die US-Teenieserie "Champions".Daneben starten die beiden neuen Filme "Spenser Confidential", ein Krimi mit Mark Wahlberg sowie "Lost Girls" - ein Film nach wahren Ereignissen über eine Mutter, die ihr Kind sucht und dabei auf eine Mordserie stößt.Kleines Trostpflaster: Am 27.3. kehren die beliebten Serien "Ozark" und "Élite" mit einer dritten Staffel zurück.In dieser Verfilmung der beliebten Buchreihe gerät der frisch aus der Haft entlassene Spenser bei seinen Mordermittlungen erneut in Bostons Schattenwelt. Mit Mark Wahlberg ("Departed").In diesem Drama nach wahren Ereignissen enthüllt die Suche einer Mutter nach ihrer Tochter eine ungelöste Mordserie. Mit Amy Ryan ("Das Büro") und Gabriel Byrne ("Krieg der Welten" ).Teenie-Serie. Vince' unbeschwertes Leben ist vorüber, als eines Tages seine einstige Highschool-Freundin mit einer Überraschung vor seiner Tür steht: der gemeinsame 15-jährige Sohn. Mit Josie Totah ("Glee") und Andy Favreau ("Hangover Girls").Eine junge Frau aus Brooklyn lässt sich auf der Flucht vor einer arrangierten Ehe in Berlin nieder. Doch irgendwann holt die Vergangenheit jeden ein. Mit Shira Haas ("Shitsel").- Staffel 3- Staffel 3- Staffel 3- Staffel 4- Staffel 2- Staffel 3Krimi mit Mel Gibson (2018)Sci-Fi-Film mit Michael Fassbender und Katherine Waterson (2017)Komödie mit Jella Haase (2018)Biopic mit Jessica Chastain (2017)mit Margot Robbie (2017)