Elizabeth McGoverns Tipps für die Alien-Apokalypse

Die Serienadaption von "Krieg der Welten" startet am 6. November auf FOX. Wir trafen die Hauptdarsteller Elizabeth McGovern und Gabriel Byrne in Paris.

An 6. November greifen die Aliens Europa an: BAFTA-Gewinner Howard Overman hat den berühmten Sci-Fi-Klassiker von H.G. Wells als französisch-amerikanische Serie umgesetzt.Hochkarätige Stars Elizabeth McGovern ("Downton Abbey") und Gabriel Byrne ("Die üblichen Verdächtigen") und Co. kämpfen darin ums Überleben. Doch die Außerirdischen sind längst nicht die einzige Herausforderung: Es sind vor allem die zwischenmenschlichen Probleme, die es hier zu lösen gilt.Wir baten die beiden Hauptdarsteller Elizabeth McGovern und Gabriel Byrne in Paris zum Gespräch.McGovern: Als ich das Skript las, dachte ich mir: "Oh, eine Story über Aliens. Das werde ich bestimmt nicht mögen." Erst als ich anfing das Drehbuch zu lesen, war ich von der Story gefesselt.Ich denke, es hat damit zu tun, dass es hier mehr um die Menschen als um die Außerirdischen geht. Die Aliens waren eher der Anlass für die Geschichte. Es gibt hier keinen Helden oder einen Feind, wir sind alle im selben Boot. Wir brauchen uns, um zu überleben. Am Ende des Tages gibt es niemanden, der uns rettet – weder einen Wissenschaftler, einen Polizisten noch einen Politiker.Byrne: Ich muss sagen, ich zweifle daran, dass Aliens mit fliegenden Untertassen oder von anderen Planeten daherkommen oder Antennen aus ihren Köpfen wechsen. Es ist möglich, dass Außerirdische existieren. Aber ich denke, es gibt viel Schlimmeres in der Welt als Aliens. In dieser Serie sind sie viel eher eine Metapher für Dinge, die uns allen Angst machen.Bryne: Atomkriege, Zerstörungen der Umwelt. Diese zwei Dinge können unsere gesamte Bevölkerung auslöschen. Vielleicht lehrt uns diese Serie auf Dinge zu schauen, die uns wirklich bedrohen.McGovern: Ich denke, die Wahrheit ist, wir wissen es nicht. Wir würden gerne glauben, dass wir heldenhaft oder stark wären. Doch in Wirklichkeit sind wir genauso wie im Alltag. Manchmal sind wir stark und fit, manchmal nicht. Es gibt nicht sowas wie einen Helden, es gibt nur eine massive Menschlichkeit. Um zu überleben, braucht man all das. Vor allem, aber Zusammenhalt.Byrne: Wir hatten einen sehr engen Zeitplan. Oft haben wir nicht viel Zeit für die Szenen gehabt. Auch das Wetter war hart. Die Räume, in denen wir gedreht haben, waren oft klaustrophobisch.Govern: Danke, dass du danach fragst. Ja, ich habe ein Album herausgebracht. Es heißt "Truth". Du findest es auf Spotify.Byrne: Es ist wirklich sehr interessant sich die Videos der Band anzusehen und Elizabeth in ihren hautengen Hosen zu sehen mit ihrer Band im Hintergrund, die ihre Songs singen. Man braucht ein paar Sekunden und denkt sich: "Moment ... Wer ist denn diese Doppelgängerin? Das Album ist fantastisch. Es ist eine großartige Band. Ich werde in der Reihe stehen und mein Feuerzeug hochhalten.McGovern: Im Moment nicht. Das Wundervolle an der Musik, dass wir nicht erwarten Geld damit zu verdienen. Aber natürlich müssen wir alle irgendwie Geld verdienen. Das nimmt uns die Zeit aufzutreten. Aber wir wollen es gerne irgendwann wieder versuchen.Byrne: (lacht)McGovern: Er singt wirklich gut.