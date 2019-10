5 neue Serien, die ihr unbedingt sehen müsst

Im September sind einige hochkarätige Serien gestartet. Wir stellen euch die fünf besten Produktionen vor.

Unbelievable

The Hot Zone

Skylines

The Loudest Voice

The Politician

Das Sommerloch ist endgültig vorbei – auch bei Netflix, Sky und Co. Im September sind wieder einige vielversprechende Serien mit hochkarätigen Schauspielern gestartet. Doch für welche Produktion soll man sich bloß entscheiden? Welche Serien sind gut und empfehlenswert?Wir stellen euch fünf "Serien-Perlen" vor, die ihr euch unbedingt anschauen müsst.Eine schockierende Dramaserie, die auf einem Zeitungsartikel basiert, der 2015 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde. 8 Folgen auf Netflix.Die verhaltensauffällige Marie Adler (Kaitlyn Dever) behauptet in ihrem Appartement in Washington im Jahr 2008 vergewaltigt worden zu sein. Doch die Polizisten wollen ihr keinen Glauben schenken. Drei Jahre später treibt ein Vergewaltiger in Colorado sein Unwesen. Er geht auf ähnliche Weise vor wie der vermeintliche Vergewaltiger von Marie. Die Detectives Karen Duvall und Rasmussen ermitteln ...: Mit Toni Collette ("Hereditary"), Merritt Wever ("The Walking Dead") und Eric Lange ("The Bridge").Eine hervorragende Dramaserie mit brillantem Cast, die jedoch für Serienfans mit empfindlichem Magen nicht zu empfehlen ist. Schon in der ersten Folge bekommen wir einen blutspeibenden Mann zu sehen, der plötzlich unzählige Dippel im Gesicht hat. Wer damit klar kommt, sollte unbedingt einen Blick in die Serie rein werfen. 6 Episoden auf National Geographic bei Sky.U.S.-Army-Tierärztin Dr. Nancy Jaax (Julianna Margulies) versucht gemeinsam mit ihrem ehemaligen Mentor Dr. Carter ("Game of Thrones"-Star Liam Cunningham), eine Ebola-Epidemie zu verhindern. Dabei setzt sie auch das Leben ihrer Familie aufs Spiel.Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller-Sachbuch von Richard Preston, der darin über die realen Hintergründe des Ebola-Virus berichtet.Mit Julianna Margulies aus "The Good Wife" und Liam Cunningham ("Game of Thrones").Fesselnde, deutsche Gangster-Dramaserie mit Gastauftritten von deutschen Rap-Größen wie Nura, Azad und Miss Platnum. Auch ein österreichischer Schauspieler ist dabei:("Braunschlag", "Der Pass"). 6 Episoden auf Netflix.Bereits vor Start der Serie machte "Skylines" Schlagzeilen: Am 4. September ließ der Frankfurter Rapper Jan Lehmann über seinen Anwalt dem Streaming-Giganten eine Unterlassungsforderung zukommen. Der Grund: Laut seines Anwalts betreibt Lehmann in Frankfurt bereits seit 2003 das Musiklabel "Skyline Records". Den selben Namen trägt auch das Label in der Netflix-Serie.Der ehrgeizige Jinn (Edin Hasanovi aus "You are Wanted") beginnt bei einer Produktionsfirma zu arbeiten, die Rapper betreut. Schon bald muss er feststellen, dass dort schmutzige Geschäfte und organisiertes Verbrechen an der Tagesordnung stehen.Murathan Muslu aus "8 Tage", Edin Hasanovi aus "You are Wanted" und Erdal Yildiz aus "Tatort".Eine spannende und erschütternd inszenierte Dramaserie über #MeToo und einer der mächtigsten und gefürchtetsten Männer Hollywoods. Großartige Schauspieler! Sieben Episoden bei Sky.: Nach dem Rauswurf bei CNBC gründet Roger Ailes (Russell Crowe) 1996 mit Medienmagnat Rupert Murdoch (Simon McBurney) den Nachrichtensender Fox News. Der intrigante, skrupellose Ailes steigt zum heimlichen Chef der republikanischen Partei auf, schießt sich auf Barack Obama ein und bereitet die Präsidentschaft Donald Trumps vor. Doch der beleibte News-Berserker ist auch ein sexueller Ausbeuter.Mit Russell Crowe ("Gladiator"), Naomi Watts ("The Ring") und Sienna Miller ("American Sniper").Eine herrlich amüsante Serie von dem grandiosen Ryan Murphy, der schon Serien wie "Nip/Tuck", "American Horror Story", "American Crime Story" und "Glee" hervorgebracht hat. Ein Mix aus Comedy und Drama mit einem starbesetzten Cast, der an den Film "Election" erinnert. Staffel 2 wurde bereits bestätigt. 8 Episoden auf Netflix.Der skrupellose Highschoolschüler Payton Hobart (Ben Platt aus "Pitch Perfect") will unbedingt Präsident der Vereinigten Staaten werden. Um sich optimal vorzubereiten, will er vorher Schulsprecher werden, doch das ist einfacher als gedacht. Daneben hat Payton private Probleme mit seinen beiden Stiefbrüdern, die ihn ständig schikanieren. Wenigstens nimmt ihn seine Adoptiv-Mama Georgina (Gwyneth Paltrow) immer in Schutz.: Mit Ben Platt ("Pitch Perfect") , Gwyneth Paltrow ("Avengers: Endgame"), Lucy Boynton ("Bohemian Rhapsody") und Jessica Lange ("American Horror Story").4.10. "Goliath" - Staffel 37.10. "Doom Patrol": DC-Serie mit Timothy Dalton und Brendan Fraser7.10. "Young Sheldon" - Staffel 218.10. "Modern Love": Comedyserie mit Anne Hathaway, Tina Fey und John Gallagher Jr.18.10." The Purge" - Staffel 2