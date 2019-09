Neue Kamera fasst Lenker, die auf ihr Handy starren

Australien rüstet auf: Neue Hightech-Kameras schnappen künftig Autofahrer, die auf ihr Handy starren. Bei einem Test wurden schon 100.000 Fahrer erwischt.

Mehr Sicherheit im Straßenverkehr: Der Bundesstaat New South Wales in Australien will bis Ende Jahr 45 spezielle Hightech-Systeme installieren.Jedes davon hat zwei Kameras: Eine erfasst das Nummernschild, die andere lichtet Fahrer von schräg oben ab. Das System erkennt mithilfe künstlicher Intelligenz, ob die Autofahrer am Steuer ihr Handy nutzen.In einem sechsmonatigen Testbetrieb mit zwei Systemen wurden 8,5 Millionen Autos gescannt und über 100.000 Fahrer erwischt, wie die Nachrichtenagentur AP berichtet.Beim Testbetrieb sind zig grob fahrlässige Verkehrsteilnehmer erwischt worden: Ein Fahrer nutzte hinter dem Steuer ein iPad und ein iPhone gleichzeitig, wie die Behörden berichteten. In einem anderen Fall steuerte der Beifahrer das Fahrzeug, während der Fahrer und der Beifahrer jeweils auf ihre Smartphones schauten."Die Nutzung von Handys während der Fahrt setze ich gleich mit Alkohol am Steuer", sagte der Minister für Straßenverkehr, Andrew Constance, auf einer Pressekonferenz. Man wolle deshalb, das jeder Fahrer weiß, dass er jetzt dabei erwischt und gestraft wird.Über einen Zeitraum von fünf Jahren sollen die neuen Systeme bis zu 100 tödliche Unfälle verhindern, erklärten die Behörden weiter. Ein weiterer Ausbau ist bereits geplant. Das System soll bis 2023 jährlich 135 Millionen Kontrollen durchführen. Im Bundesstaat gibt es 5,2 Millionen registrierte Fahrzeuge.Autofahrer im australischen Bundesstaat dürfen ihr Handy bei der Fahrt nicht anfassen – außer, um es einem Beifahrer zu reichen. Auch ist die Nutzung an einer roten Ampel untersagt. Die Geräte dürfen aber mit Bluetooth-Freisprecheinrichtungen auch während der Fahrt genutzt werden.Allerdings ist eine Lockerung des Gesetzes geplant, um Nutzern von Handy-Bezahldiensten entgegenzukommen. So soll es den Fahrern künftig erlaubt sein, bei einem Drive-in-Restaurant mit dem Smartphone an der Kasse die Rechnung zu bezahlen, wie der zuständige Minister Andrew Constance erklärte.