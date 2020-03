P40-Serie von HUAWEI definiert Smartphone-Fotografie neu

HUAWEI stellt der Weltöffentlichkeit die neuen Flaggschiffe der Huawei P40-Serie vor: Huawei P40 Pro+, Huawei P40 Pro und Huawei P40 überschreiten die Grenzen der bis dato gekannten Smartphone-Fotografie. (PROMOTION)

Die neuen Smartphones des Technologieunternehmens HUAWEI zeichnen sich durch ein innovatives Design und bahnbrechenden Kamerainnovationen aus. Neben der neuen und lang erwarteten Huawei P40-Serie hat Huawei auch eine neue Smartwatch präsentiert: Die Huawei Watch GT 2e. Das Unisex-Modell überzeugt durch ihr trendiges Design, ihre innovative Technologie und zwei Wochen Akkulaufzeit. Ebenfalls vorgestellt wurde Huawei Music, der erste Huawei-eigene Musik-Streamingdienst für Österreich mit über 50 Millionen SongsDie Huawei P40-Serie überzeugt durch ein, das in Dreifach-, Vierfach- und Fünffach-Kamera-Konfigurationen erhältlich ist. Die Weiterentwicklung der Leica Quad-Kamera im Huawei P40 Pro ist mit einer noch stärkeren SuperSensing Cine-Kamera und einer 3D-Tiefenerkennungskamera ausgestattet.Das Huawei P40 Pro enthält erstmals ein RYYB-Farbfilter-Array, um den Lichteinfall zu verstärken und die Qualität der gezoomten Aufnahmen zu verbessern. Der bisher größte Sensor mit dem Ultra Vision Leica-Kamerasystem erhöht die Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen um ein Vielfaches, während ein verbessertes Periskop-Design einen 10-fachen optischen Zoom ermöglicht.Das Huawei P40 Pro und das Huawei P40 Pro+ sind mit dem Huawei Quad-Curve Overflow Display ausgestattet. Inspiriert von Formen der Natur nimmt das Display an allen vier Seiten eine halbrunde Kante ein, die an eine Wasseroberfläche am Überlaufrand einer Tasse erinnert.Die superschmalen Einfassungen und die stromlinienförmigen runden Ecken sorgen für einen nahezu randlosen Look, der neben seiner Designästhetik auch ergonomischen Halt bietet. Ein verbesserter Fingerabdruck-Scanner, der direkt in das Display integriert ist, ermöglicht eine noch schnellere biometrische Authentifizierung.In die gesamte Huawei P40-Serie ist ein Kirin 990 5G Chipset integriert, das beste 5G-Konnektivität mit robuster AI-Leistung und Energieeffizienz garantiert. Die Funktion derDie Daten zwischen Smartphone und Windows-PC können nahtlos übertragen werden; mehrere Geräte können über einen einzigen Bildschirm gesteuert werden.Für alle Fotografie-Enthusiasten gibt es die MöglichkeAllen Huawei P40 und Huawei P40 Pro Nutzern werden außerdem für das erste Jahr 50 GB Huawei Cloud Speicher gratis zu Verfügung gestellt. Mehr Infos und Einzelheiten zur Aktion gibt es hier:Die moderne Smartwatch bietet über 100 verschiedene Sportmodi. Zu den bisherigen 15 Modi, die Sportarten wie Laufen, Radfahren oder Indoor-Workout umfassen, gibt es jetzt 85 weitere Modi, die über die neue Huawei Watch GT 2e getrackt werden können. Dazu zählen Trendsportarten wie HipHop-Dance, Klettern oder auch Surfen, die exakt aufgezeichnet werden.Die Smartwatch erkennt automatisch, wenn Workouts begonnen werden, und startet den entsprechenden Modus. Die Huawei Watch GT 2e kann sechs verschiedene Trainingsarten erkennen. Außerdem ist die Smartwatch in der Lage mehr Satelliten zu suchen, um eine genauere Information über Standort und zurückgelegter Strecke zu geben.Mit mittlerweile über 160 Millionen Nutzern weltweit ist Huawei Music nun in 16 europäischen Ländern verfügbar, darunter ab sofort auch in Österreich. Der Musik-Streamingdienst mit über 50 Millionen Songs – das entspricht einem ununterbrochenen Musikerlebnis von über 300 Jahren, wurde von Huawei ins Leben gerufen, um auf zahlreichen Huawei Geräten nahtloses Entertainment zu bieten.Huawei Music bietet ein umfassendes Musik-Streamingangebot, das perfekt mit den Huawei Geräten, von Smartphones über Smartwatches bis hin zu Kopfhörern, abgestimmt ist. Die Wiedergabe kann individuell an das jeweilige Gerät angepasst und optimiert werden.Die Huawei AppGallery ist der offizielle AppStore für Huawei Smartphones und Tablets und bereits der drittgrößte App-Marktplatz der Welt. Huawei verfolgt das Ziel, die AppGallery zu einer zukunftsweisenden und offenen App-Plattform machen, welche die Privatsphäre und die Sicherheit aller Benutzer gewährleistet.Viele Apps, die von der Huawei AppGallery heruntergeladen werden, sind für die Ausführung auf Huawei Geräten optimiert und bieten eine einzigartige On-Device-Fähigkeit. Die Huawei AppGallery segmentiert Apps in 18 Kategorien, darunter Nachrichten, soziale Medien, Unterhaltung und mehr, die alle durchsuchbar sind und ein einfaches, reibungsloses Browsing ermöglichen.Persönlich sensible Informationen – wie biometrische Daten – werden niemals außerhalb des Huawei Geräts verarbeitet, so dass der Nutzer die vollständige Kontrolle über seine persönlichen Daten hat.- Unverbindlicher Richtpreis: 999,00 EUR- Speicherkonfiguration: 8GB + 256GB- Verfügbare Farben: Ice White, Black, Silver Frost- Verfügbarkeit: Anfang April- Produktinformationen:- Unverbindlicher Richtpreis: 799,00 EUR- Speicherkonfiguration: 8GB + 128GB- Verfügbare Farben: Ice White, Black, Silver Frost- Verfügbarkeit: Anfang April- Produktinformationen:- Verfügbar ab Sommer 2020- Webseite:- Facebook:- Instagram:- YouTube: