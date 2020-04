Heute neue Regeln für Jogger, kein Fitnesscenter

Am Mittwoch soll Sportminister Werner Kogler erste Lockerungen für den Sport verkünden. So könnten Outdoor- und vor allem Einzelsportarten bald wieder erlaubt sein.

Sportminister Werner Kogler wird am Mittwoch erste Lockerungen im Breiten- und Spitzensport verkünden. Diese könnten nach Ende der sechswöchigen Ausgangssperre am 1. Mai wirksam werden. "Logik und Hausverstand" sind für Kogler dabei entscheidend.Heißt: Outdoor- vor Indoor-Sportarten, Einzelsportarten vor Team- und Kampfsportarten. Nach-Infos werden Tennis, Golf und Leichtathletik dann wieder erlaubt sein. Das Betretungsverbot der Sportstätten wird aufgehoben. Kogler stellt klar: "Die Sportverbände sollen selber mitentscheiden, was sie im Rahmen dieser Möglichkeiten tun."Beim Fußball bleibt die Sperre aufrecht, hier ruht der Ball – abgesehen von der Bundesliga, wo Geisterspiele angedacht sind . Fitness-Center bleiben geschlossen. Für Jogger sollen neue Abstandsregeln gelten. Studien hätten gezeigt, dass man beim Laufen beim Ausatmen größere Tröpfchen ausstößt, die zu einer Ansteckung führen können.Im Spitzensport steht die Formel 1 in Spielberg im Fokus. Geisterrennen sind für Kogler möglich , wenn sich der F1-Tross an strenge Gesundheitsvorschriften hält.