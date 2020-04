Experte hält Geisterspiele sogar bis 2021 für denkbar

Fußball ohne Fans im Stadion – ein Gedanke, an den man sich gewöhnen wird müssen. Doch wie lange? Ein deutscher Fachmann hat keine guten Nachrichten.

Am Mittwoch berät die österreichische Bundesregierung gemeinsam mit dem ÖFB und der Liga, ob und wie es mit der Fußball-Saison weitergeht. In Deutschland wurde ein ähnlicher Termin auf 23. April verschoben. Unsere Nachbarn versuchen jedoch nach wie vor, im Mai wieder zu starten – zumindest mit Geisterspielen.Neun Runden sind in Deutschland noch zu absolvieren. Doch was kommt danach? Fakt ist, dass sich das Corona-Virus nicht in Luft auflösen wird. Ein Experte, nämlich Gerald Haug (Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina), sprach nun in der ARD aus, was niemand hören will. Er erklärte, dass im schlimmsten Fall erst im Herbst 2021 wieder vor Publikum gekickt werden könnte. "Es wird sicherlich viele Monate dauern, es können bis zu eineinhalb Jahre sein."Die Pandemie werde erst enden, "wenn wir einen Impfstoff haben", sagte er. Eine wohl abgestufte Öffnung der Gesellschaft müsse gut vorbereitet und von Schutzmaßnahmen flankiert werden. Es gebe in Sachen Impfstoff allerdings auch "optimistischere Prognosen" als die eineinhalb Jahre.