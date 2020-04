Neue strenge Regeln, wenn Gastro wieder öffnen darf

Auch die heimische Gastronomie kann nach Corona nicht sofort so weitermachen wie bisher. Es wird strenge Regeln geben, wenn wieder geöffnet werden darf.

So könnten sie aussehen

Vorbereitungszeit wichtig

Gastronomie und Tourismusbetriebe sollen ab Mitte Mai stufenweise wieder aufsperren dürfen. Auch Strandbäder könnten rechtzeitig zur Urlaubssaison 2020 (diesmal im eigenen Land!) wieder aufsperren. Das verriet Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Mittwoch. Sie deutete auch an: Es wird wohl neue Regeln für die Gastro geben.Im "Kurier" malt sich der zuständige Spartenobmann in der Wirtschaftskammer aus, wie diese Regeln aussehen könnten. Das ist noch nicht fix, aber es gibt einige Anhaltspunkte.So könnte es einefür Kellner geben. Für Gäste im Restaurant oder Café sind diese - aus vorstellbaren Gründen - wenig praktikabel. Auch das Tragen von Handschuhen könnte für Angestellte vorgeschrieben werden.Auch könnte das Konzept des Abstand haltens in die Gastro integriert werden. Vorgeschriebenezwischen einzelnen Sesseln und den Tischen im Lokal - vielleicht auch eine maximale Gästeanzahl pro Quadratmeter - all das ist denkbar.wird vielleicht auch Teil der neuen Normalität in der Gastro werden: So könnte die Politik vorschreiben, dass Speisekarte, Salz- und Pfefferstreuer, Öl- und Essigflaschen und sogar Tische und Stühle nach jedem Gast neu gereinigt werden müssen.Die Regierung wird am Anfang wohl danach streben, nur einzelne Teile der Gastro aufsperren zu lassen. Die Auslese könnte anhand von Lokalgröße, aber auch anhand von Lokaltyp (Restaurant, Café, Bar) erfolgen. Oder anhand von: "Ein Szenario ist, dass die Lokale in einem ersten Schritt nur bis 18 Uhr aufsperren dürfen", sagt Spartenobmann Mario Pulker im "Kurier".Ob einzelne Betriebe das alles auf sich nehmen wollen und es sich für sie auszahlt, müssen sie selbst entscheiden. Wer aufmachen will, muss sich wahrscheinlich beugen. Die Wirtschaftskammer weist hier darauf hin, dass es für all das aber eine gewisse Vorlaufzeit braucht.Mindestens zwei Wochen vorher müssten die Regeln feststehen, damit sich Gastronomen entsprechend auf eine Öffnung unter neuen Auflagen vorbereiten können. Anfang Mai erwartet Pulker von der Regierung eine definitive Auskunft.Was bedeutet all dies für die Lokalvielfalt im Land? Einige haben es sicher leichter mit solchen Regeln als andere. So könnten Cocktailbars und Abendlokale länger zu haben müssen als Gasthäuser, die zu Mittag Berufstätige verköstigen.Ebenfalls schwierig werden Buffet-Lokale mit Selbstbedienung oder Running Sushi-Anlagen.