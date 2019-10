Neue Vorwürfe! Motor-Schummel bei Ferrari?

Charles Leclerc Bild: imago sportfotodienst

In der Formel 1 herrscht helle Aufregung. Seit dem Ende der Sommerpause ist Ferrari beim Top-Speed die unangefochtene Nummer eins. Mercedes kam zum Beispiel in Italien nicht einmal mit DRS-Vorteil an den Roten vorbei. Prompt tauchen in Mexiko wieder Schummel-Vorwürfe gegen die Scuderia auf.