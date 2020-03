Neuer Cannabis-Automat jetzt auch in Tulln

Kaum THC, aber viel CBD – nun gibt es einen weiteren Cannabis-Automaten in Niederösterreich. Er befindet sich in der Bahnhofstraße in Tulln.

Das Geschäft mit Cannabis-Automaten dürfte florieren. "Unser neuer Standort befindet sich in der Bahnhofstraße 16 in Tulln, es ist der erste CBD-Automat in Tulln", erklärt Unternehmerin Bianca Kerbler.In St. Pölten gibt es bereits einen Hanfautomaten, ebenso wie in beispielsweise Amstetten oder Waidhofen/Ybbs – mehr dazu hier Mit dem Automaten in Tulln gibt es mittlerweile sieben Standorte in NÖ. "Die Automaten sind rund um die Uhr geöffnet", so Kerbler, die auch allen viel Gesundheit in der angespannten Zeit wünscht.Weitere Infos unter: https:/dr-greenthumb.at