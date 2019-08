Neuer "Matrix"-Film mit Keanu Reeves bestätigt

Der "John Wick"-Star reaktiviert seine alte Kultrolle und verkörpert erneut den Hacker und Martial-Arts-Profi Neo.

Seit Langem kursieren Gerüchte über eine geplante Fortsetzung der "Matrix"-Trilogie. Als diese im Mai dann auch noch von Chad Stahelski angeheizt wurden (der zudem eine mögliche Rückkehr von Keanu Reeves in Aussicht stellte), durften sich die Fans konkrete Hoffnungen machen.Bevor Stahelski nämlich mit den "John Wick"-Filmen zum gefeierten Regisseur avancierte, verdiente er sein Geld als Stuntman – unter anderem am Set von "Matrix".Der Mann ist offenkundig bestens informiert. Drei Monate sind seit seiner Ankündigung vergangen, nun bestätigte Toby Emmerich, der Vorsitzende der Warner Bros Pictures Group das Sequel und verriet, dass Lana Wachowski die kreative Leitung übernehmen wird ( via "Deadline" ):"Wir könnten uns nicht mehr freuen, wieder mit Lana in die Matrix einzutauchen. Lana ist eine wahre Visionärin – eine einzigartige und wahrhaft kreative Filmemacherin – und wir sind begeistert, dass sie für dieses neue Kapitel im Matrix-Universum das Skript schreibt, Regie führt und als Produzentin fungiert."Neben Keanu Reeves und Lana Wachowski kehrt auch Carrie-Anne Moss (in der Rolle der Trinity) zum Franchise zurück. Ob Chad Stahelski wieder die Stunts übernimmt, ist hingegen unklar. Im Mai hatte der 50-Jährige das jedenfalls scherzhaft (?!) angeboten.(lfd)