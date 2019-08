Neuer Morgan Plus SIX kommt mit BMW-Motor

Die Produtkion des Morgan Plus SIX ist jetzt angelaufen, die ersten Exemplare sollen im Frühling 2020 nach Österreich kommen.

Zum 110. Geburtstag von Morgan gibt es ein neues Modell. Der Plus SIX ist das neue Topmodell der englischen Traditionsmarke.Das Design zeigt sich dabei wie gewohnt sehr klassisch, technisch hat der neue Morgan aber einiges zu bieten.Unter der langen Haube schlummert ein 4,4 Liter V8 Turbo-Benziner von BMW, der über eine Leistung von 335 PS verfügt und mit einer 8-Gang-Automatik kombiniert ist.Der Innenraum zeigt sich gewohnt luxuriös und mit feinsten Materialien. Der BMW-Automatikwahlhebel passt jedoch nicht ganz zum sonst sehr klassisch gestalteten Innenraum.Preislich startet der Morgan Plus SIX bei 116.000,- Euro, eine Version mit Hardtop ist ab 123.000,- Euro erhältlich.Stefan Gruber, autoguru.at (sg)