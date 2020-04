Neuer Seat Leon startet bei unter 19.000,- Euro

Durch die COVID-19-Krise verzögert sich der Marktstart des Seat Leon, Bestellungen sind aber nun möglich.

Derzeit stehen die Bänder in Spanien still, aber die neue Generation des Seat Leon kann jetzt bestellt werden.Zur Wahl stehen zum Start ein 1,0 TSI mit 90 PS oder 110 PS, ein 1,5 TSI mit 130 PS oder 150 PS, ein 1,5 TSI mHEV Mild-Hybrid mit 150 PS und ein 2,0 TDI mit 115 PS oder 150 PS.Je nach Modell liegt der CO2-Ausstoß zwischen 107 g/km und 144 g/km. Man hat zudem die Wahl zwischen 5-Türer oder Kombi.Weitere Motorisierungen, darunter auch ein Plug-in-Hybrid, werden zu einem späteren Zeitpunkt noch folgen.Preislich startet der neue Seat Leon mit 90 PS Benzinmotor bei unter 19.000,- Euro. Serienmäßig sind schon „Kessy Go", LED-Scheinwerfer, eine Klimaautomatik, ein Mediasystem mit 8,25" Touchscreen und ein Tempomat mit an Bord.Wann die Auslieferung startet ist noch schwer zu sagen, Seat plant derzeit einen Start im Mai oder Juni 2020.Stefan Gruber, autoguru.at