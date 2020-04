Neuer Top-Diesel für die BMW 3er-Reihe

BMW ergänzt die 3er-Reihe um einen neuen Top-Diesel mit 340 PS Leistung.

Die 3er-Reihe von BMW zählt auch bislang schon zu den dynamischeren Vertretern der Mittelklasse, ab sofort gibt es aber ein neues Diesel-Topmodell der 3er-Reihe.Mit dem M340d xDrive kommen Limousine und Touring jetzt mit noch mehr Fahrspaß zum Kunden. Der 3,0 Liter Turbodiesel hat eine Leistung von 340 PS.Zudem hat er die 48-Volt-Mild-Hybrid-Technik an Bord. Damit kann man kurzfristig eine Zusatzleistung von 11 PS abrufen.Vor allem bei der Beschleunigung vom Stand weg, oder bei einem Überholmanöver bietet er so noch mehr Elan.Der Sprint von 0 auf 100 km/h wird bei der Limousine in 4,6 Sekunden und beim Kombi in 4,8 Sekunden absolviert.Serienmäßig sind der xDrive Allradantrieb und eine 8-Gang-Automatik an Bord, womit der Preis inklusive der M-spezifischen Optik auch recht hoch ist.Die Limousine ist ab 68.400,- Euro zu haben, für den Kombi sollte man mindestens 70.700,- Euro zur Verfügung haben.Stefan Gruber, autoguru.at