Neues Gastro-Erlebnis ab sofort im Donau Zentrum

Der Gastrobereich wurde komplett neu designt. Die Starköche Haya Molcho und Bernie Rieder kochen bei den Genusstagen auf.

Neuer Hotspot im Donau Zentrum in der Wagramer Straße 94 (Wien-Donaustadt): Der bisher unter "Donau Plex" bekannte Teil des Shoppingcenters wurde in den letzten Monaten modernisiert, neue, hippe Lokale zogen ein. Der ab sofort "The Kitchen" genannte Gastro-Bereich auf Ebene 1 wurde mit neuen Schanigärten und tollem Lichtkonzept ausgestattet. Rund zwanzig Restaurants bieten Kulinarik von Pasta und Pizza, Steaks und Burger über vietnamesische, indische oder japanische Spezialitäten bis hin zu österreichischen Schmankerln.Neu dazugekommen ist das Restaurant Bombay Express mit indischen Spezialitäten. Die etablierten Restaurants wie Le Burger, Akakiko, Saloon, KFC oder Ginza erstrahlen nun in neuem Design-Gewand. Weitere Neueröffnungen wie das Streetfood-Lokal Chuck & Frieda sowie ein Schmankerlrestaurant mit österreichischen Köstlichkeiten sind hinzugekommen."Mit 'The Kitchen' heben wir das gastronomische Angebot des Donau Zentrums auf ein neues Level. Rund 20 Restaurants lassen keine kulinarischen Wünsche offen. In Kombination mit dem topmodernen Cineplexx Kino samt Imax-Saal bieten wir unseren Besuchern einzigartige Erlebnisse in Sachen Dining und Entertainment", so Center Manager Anton Cech.Nicht nur der Innenbereich sondern auch das äußere Erscheinungsbild erhielt ein Upgrade. Ein Eyecatcher ist die neu gestaltete Fassade. Die rund 500 Meter langen LED Lichtstreifen erzeugen beeindruckende Lichtshows und geben dem Kulinarik- und Entertainmentbereich des Donau Zentrum einen unvergleichlichen Look. Die Brücke, das Verbindungsglied der beiden Teile des Donau Zentrums, wurde ebenfalls neu designt.Von Dienstag (12. November) bis Sonntag, 17. November, finden im größten Einkaufszentrum Wiens die "Donau Zentrum Genusstage" statt. Besucher erwartet ein vielfältiges Programm: Am 14. November gibt es ab 11 Uhr Workshops zum Mitmachen und Ausprobieren.Freitag (15. November) und Samstag (16. November) finden Kochshows statt, bei denen die Besucher internationale Kochtrends erleben können. Highlights sind die Shows am Freitag um 14 Uhr mit Haya Molcho, der Gründerin der Neni-Restaurants, sowie die Koch-Show mit dem bekannten österreichischen Profi-Koch Bernie Rieder am Samstag um 13 Uhr.Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen der Familie: Kids-Entertainer Robert Steiner und sein Team kochen gemeinsam mit allen Kindern beim "Schmatzo-Koch-Kids-Club" auf der Showbühne im Donau Zentrum und zeigen dabei Tipps und Tricks, die das Kochen kinderleicht machen. Alle Infos unter