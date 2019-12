Neues Whatsapp-Feature lässt dich "anklopfen"

Neue Funktion bei WhatsApp: Ab sofort kannst du Zweitanrufe annehmen oder ablehnen. Das Feature hat nur einen Haken...

Klopf, klopf: Zweitanruf-Funktion nennt Whatsapp sein neues Feature, das ab sofort in der iOS-Version (ab App-Version 2.19.120) verfügbar ist. Besitzer von Android-Telefonen müssen sich noch gedulden.Das neu integrierte Feature ermöglicht Nutzern, einen eingehenden Anruf anzunehmen, während sie eigentlich schon in einem Gespräch sind. Vielen dürfte die neue Funktion auch als "Anklopfen" bekannt sein. Natürlich ist es auch möglich, den Anruf abzulehnen.Kleines Manko: Solltest du den anklopfenden Anruf entgegennehmen, wird die aktuelle Unterhaltung komplett beendet. Klassisches Makeln, also das Hin- und Herspringen zwischen zwei Gesprächen, oder eine Konferenzschaltung ist nicht möglich.In naher Zukunft soll es für Whatsapp auch eine neue, von vielen gewünscht, Funktion geben: Selbstzerstörungs-Nachrichten. Großer Vorteil für die User: Durch das selbstständige Löschen von Fotos und Videos kann Speicherplatz am Smartphone gespart werden. Mehr dazu >> HIER