Neun neue Corona-Fälle in Niederösterreich

Zahl der Corona-Fälle in NÖ stieg leicht an.

In Niederösterreich hat sich die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen binnen 24 Stunden von Sonntag auf Montag laut Corona-Informationsportal des Gesundheitsministeriums um neun auf 2.479 erhöht. Der Landessanitätsstab vermeldete zudem 1.572 wieder genesene Patienten. Im Bundesland wurden bisher 19.588 Testungen durchgeführt. 83 Menschen starben in Verbindung mit Covid-19-Erkrankungen.Die beiden am stärksten betroffenen Bezirke blieben Amstetten mit 282 und St. Pölten-Land mit 255 Fällen. Es folgten Neunkirchen (174), Melk (167), Mödling (157), Korneuburg (151), Tulln (150), Krems (135), Baden (130), Mistelbach (120), Scheibbs (100), die Landeshauptstadt St. Pölten (83), Gänserndorf (78), Bruck a.d. Leitha (74), Waidhofen a.d. Thaya und Zwettl (je 67), Wiener Neustadt (66), Horn (41), Lilienfeld und Wiener Neustadt-Stadt (je 40), Krems-Stadt (36), Hollabrunn (30), Waidhofen a.d. Ybbs-Stadt (23) sowie Gmünd (13).