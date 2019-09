New York: beinamputiertes Kinder-Model am Catwalk

Erstmals schritt ein auf beiden Beinen amputiertes Mädchen den Catwalk der New York Fashion Week entlang.

Die neunjährige Daisy May Demetre kommt aus dem britischen Birmingham. Seit ihrer Geburt leidet das Mädchen an einer seltenen Kondition, durch die es seine Beine verlor. Vergangenes Wochenende schritt es mit Prothesen über einen der populärsten Laufstege der Welt.Daisy ist damit das erste Kind, das mit einer beidseitigen Beinamputation am Catwalk der New York Fashion Week läuft. Vergangenen Sonntag modelte sie als Markenbotschafterin in der Show des Kindermodelabels Lulu et Gigi. Im Laufe des Fashion-Week-Monats wird sie auch in Paris einen weiteren Auftritt als Model haben.Ihr angeborener Gen-Defekt verursacht verkrümmte Unterschenkel. Deswegen hatten die Eltern, als Daisys 18 Monate alt war, eine schwere Entscheidung zu treffen. Sie entschlossen sich zu einer Amputation, um ihrer Tochter die Chance zu geben, überhaupt laufen lernen zu können.Die Kondition des angeborenen Gliedmaßendefekts hielt sie nicht davon ab nach ihrem Traum zu streben ein Model zu werden und für ihr Alter und ihr Schicksal eine unglaubliche Stärke zu beweisen. Bereits mit acht Jahren begann sie zu modeln, als sie eine Werbung einer Agentur für behinderte Models sah. Seither arbeitet sie mit Marken wie River Island und Nike zusammen.Ihre elfjährige Schwester Ella begleitete sie über den Laufsteg.Der Vater der beiden meinte nach dem Auftritt gegenüber britischer Medien: "Beide waren großartig. Daisy ist wie ein Profi gelaufen und hatte Spaß dabei. Sie war stolz auf das, was sie erreicht hat.""Ich bin Daisy, ich bin furchtlos!" schreibt sie auch auf Instagram. Die Herzen der Mode-Fans sind ihr gewiss.