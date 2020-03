New Yorker lädt Nachbarin mit Drohne zu Date ein

Jeremy hat einen Crush auf seine Nachbarin Tori und schafft es, sie trotz Social Distancing kennenzulernen. Eine aktuelle Lovestory in drei Kapiteln.

Dank Social Distancing wars das mit dem Daten für eine ganze Weile. Jeremy Cohen aus Brooklyn sieht das anders. Der 28-jährige Fotograf hat diese Woche eine Möglichkeit gefunden, wie man trotz Lockdown jemanden im Real Life kennenlernen kann.Von seinem Balkon aus sah er seine Nachbarin, die zu einem "High School Musical"-Song wild auf der Dachterasse tanzten. Jeremy winkte. Sie winkte zurück. Hier würde die Lovestory zu Lockdown-Zeiten eigentlich enden. Aber Jeremy gab nicht auf. Sein Ziel: Ein Date mit Tori von nebenan."Bleib wo du bist", rief Jeremy vom Balkon und schnappte sich seine Drohne. Er nahm einen Zettel, notierte seine Handynummer und flog ihn rüber zu Tori. Die schrieb Jeremy noch am gleichen Abend.Warum wir das alles so genau wissen? Weil Jeremy, der sich selber als hoffnungsloser Romantiker bezeichnet, die ganze Story gefilmt und auf Tiktok gestellt hat. Der Post wurde mittlerweile über fünf Millionen Mal geliked. @jeremycohen How to date while being quarantined (part 1) ##becreative Hier ist die Story der beiden noch nicht zu Ende. Denn Jeremy belässt es nicht einfach beim Texten, er fragt Tori an Tag zwei per SMS, ob sie mit ihm auf ein Date gehen wolle. "Ja gerne", schreibt Tori. "Aber wo und wann? Wir stehen unter Quarantäne, lol." Ihr Nachbar hat natürlich erneut einen kreativen Plan, wie das Date trotz Social Distancing klappen kann.Er nimmt Kontakt zu Toris Mitbewohnerin auf (wie genau er das hinbekommt, ist uns ein Rätsel). Diese hilft ihm, am folgenden Tag auf Toris Dach ein Dinner for One aufzustellen: Inklusive weißem Tischtuch, Rotwein und Blumen. Die beiden prosten sich via Facetime zu und haben trotz Distanz ein romantisches Date. Cuuuute!Natürlich hat Jeremy den zweiten Akt der Lovestory erneut für Tiktok festgehalten. Voilà:Am Ende des Videos steht Jeremy vor dem Spiegel und sagt "Okay, ich glaube es wird Zeit, dass wir unsere Beziehung auf das nächste Level bringen." Er stehe kurz vor der romantischsten Geste ever. Was genau er damit meint, erfahren wir in Teil drei, der wohl bald auf Jeremys Tiktok-Account erscheinen wird. @jeremycohen How to date while being quarantined (part 1) ##becreative