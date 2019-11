Nicht abheben! Welle an Ping-Anrufen in Österreich

Betrüger wollen uns einmal mehr mit hinterhältigen Telefonanrufen das Geld aus der Tasche ziehen. Derzeit häufen sich Meldungen.

werfen Betrüger aus dem Ausland per Handy ihre Netze in Österreich aus. Jetzt bricht die nächste Welle an sogenannten Ping-Anrufen über uns herein.Die Abzocker fischen nach Opfern, indem sie wahllos heimische Nummern anrufen und es kurz läuten lassen. Wer abhebt oder zurückruft zahlt Gebühren wie bei einem Mehrwertdienst (z.B. Telefonsex-Hotline).Auf der Webseitemelden Handy-Besitzer aus Wien, Graz und anderen Regionen seit Donnerstag Dutzende verdächtige Anrufe aus Mauretanien (Afrika). Wie die Betrüger an österreichische Nummern gelangen, ist nicht immer nachvollziehbar. Häufig gelingt die Kontaktaufnahme mit potenziellen Opfern aber über öffentliche Telefonbücher oder Datenlecks im Internet.Wer einen Anruf von einer unbekannten Nummer aus dem Ausland erhält, sollte jedenfalls Vorsicht walten lassen. Folgende Tipps helfen:> Nur zurückrufen, wenn du einen Anruf erwartet hast> Auf Google oder spamcalls.net nach der Rufnummer suchen> Kostenpflichtige Mehrwertdienste beim Handyprovider sperren lassen