Nicht echt! Craig-Double für Marketing-Gag in NÖ

Bild: Leserreporter

Das Galopper-Derby am Sonntag in Ebreichsdorf sollte mit Bond-Darsteller Daniel Craig als Ehrengast über die Bühne gehen – zumindest kündigte das der Veranstalter an.

Richtig schön reingelegt wurden zahlreiche 007-Fans am Wochenende: Für das 151. Galopper-Derby, eine Pferderenn-Veranstaltung, in Ebreichsdorf (Baden) kündigte der Veranstalter einen prominenten Gast an.



Daniel "James Bond" Craig höchstpersönlich werde die Siegerehrung vornehmen, wie es vor dem Event hieß.



Doppelgänger vor Ort



Hunderte Fans pilgerten also nach NÖ, um 007 persönlich zu treffen. Und Fotos wurden auch zahlreiche geschossen, allerdings nicht mit dem echten Daniel Craig.



Wie sich vor Ort herausstellte, handelte es sich um einen gekonnten Marketing-Gag. Vor Ort posierte ein Doppelgänger für Fotos mit den Fans, wie Leserreporter Martin Hofbauer berichtet.