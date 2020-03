Nico Gruber (18) will sich Tourenwagen-Titel krallen

Der Oberösterreicher Nico Gruber (18) fährt 2020 mit Hyundai Engstler Motorsport GmbH in der deutschen ADAC Tourenwagen-Meisterschaft. Sein Ziel: Der Titel!

"Um Titel kämpfen"

Der Aufstieg des 18-jährigen Motorsport-Youngsters Nico Gruber geht auch in diesem Jahr weiter. 2020 fährt der Grieskirchner mit Hyundai Engstler Motorsport GmbH in der ADAC TCR Germany Tourenwagen-Meisterschaft."Wir sind froh, Nico an Bord zu haben und wollen mit ihm in der Junior Challenge für Nachwuchsfahrer um den Titel kämpfen", erklärt Engstler Teammanager Andreas Klinge, der im Vorjahr noch die Fahrermeisterschaft und die Teamwertung gewonnen hatte. Grubers Teamkollege ist der routinierte Finne Antti Buri.Der talentierte Oberösterreicher, der für das Team bereits an zwei Wochenenden der TCR Malaysia erfolgreich im Einsatz war ( "Heute" hat berichtet ), "möchte möglichst viel lernen und regelmäßig die Top Fünf erreichen und den Rookie-Titel gewinnen."Der 18-Jährige fährt erst seine dritte Saison im Automobilsport. Nach zehn erfolgreichen Jahren im Kart wechselte er 2018 in die britische Formel Ford und wurde gleich Rookie-Champion. Letzte Saison gewann er zwei Formel-Renault-Titel und heuer sorgte er bei seinem ersten Einsatz in Malaysia im Januar in Sepang mit einem Sieg für Aufsehen.Der Saisonauftakt der ADAC TCR Germany steigt vom 24. bis 26. April in der Motorsport Arena Oschersleben.