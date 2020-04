Nie wieder Käse-Reste im Sandwich-Toaster

Schinken-Käse-Toast mag zwar ein schneller Snack sein, der zerlaufene Käse in allen Schlitzen macht uns aber das Leben schwer. Bis jetzt!

Du wirst nie wieder anders ein Sandwich toasten

Schinken-Käse-Toast, es gibt (fast) nichts besseres gegen den schnellen Hunger, wenn da nur die Putzerei im Anschluss nicht wäre. Bekanntlich hat geschmolzener Käse die nervige Angewohnheit, den Toast zu verlassen und so in alle Schlitze des Sandwich-Toasters zu laufen.Meistens ist man dann auch noch zu faul und säubert das Gerät erst am nächsten Tag. Ein großer Fehler, denn der Käse ist auch noch warm nur schwer wieder vom Gerät zu entfernen. Deshalb bleibt der Sandwich-Toaster oft gleich im Schrank. Das könnte sich jetzt aber ändern:Es gibt nämlich einen großartigen Trick, der das Käse-Desaster vermeidet: Dazu einfach ein Stück Backpapier zwischen die Eisenplatten des Toasters legen, bevor ihr einen Toast zubereitet.Diesen Lifehack hat vor einiger Zeit auch eine Twitter-Userin gepostet und damit einen Nerv der Community getroffen: Fast 3.000 Leute ließen ein Like da, er wurde über 500 Mal retweetet.