Niemand mag das B.I.E.S.T in "Fortnite"

Mit der Season X kam ein riesiger Roboter ins Spiel. Doch die Community ist sich einig, dass dieser für "Fortnite" zu stark ist.

Der Mech oder das B.I.E.S.T ist ein riesiger Roboter, der mehrmals pro Runde auf der Map landet. Dieser kann von einer einzelnen Person oder zu zweit benutzt werden. Doch fast die ganze Community will, dass der Kampfroboter aus dem Spiel entfernt wird. Auf Twitter gibt es bereits den Hashtag #RemoveTheMech , der Epic Games dazu auffordert, das B.I.E.S.T aus "Fortnite" zu verbannen.Mit dem Patch von vergangener Woche wurde die Häufigkeit der Roboter gesenkt. Dies machte einige Spieler nur noch wütender, da sie die komplette Entfernung forderten. Diese Woche hat Epic Games ein neues Item hinzugefügt, das große Gegenstände vom Himmel regnen lässt. Beispielsweise fliegen Autos oder Anker vom Himmel, die die Gegner meistens direkt töten. Dabei ist es egal, ob sie sich im Roboter befinden oder nicht.Dass der Mech so stark ist, war der Plan von Epic Games. Die Entwickler geben an, dass es ihr Ziel war, auch den schlechteren Spielern die Chance zu geben, mehrere Abschüsse oder sogar einen Sieg zu schaffen. Für erfahrenere Spieler wird "Fortnite" so jedoch zu einem Glücksspiel. Denn im 1 gegen 1 hat man klare Vorteile im Roboter.Diese Erfahrung machte auch Tfue, der zu den besten "Fortnite"-Spielern der Welt gehört. In einem Stream fand er im Arena-Modus mit zwei weiteren Spielpartnern einen Mech. Damit machte er Unmengen an Kills und besiegte sogar eines der besten Teams der Welt mühelos. Doch der Profi verabscheut den Roboter ebenfalls, da das eigentliche "Fortnite" mit dem vielen Bauen nutzlos werde.Ob der Druck der "Fortnite"-Spieler genug groß ist, um Epic Games zu einem Umdenken zu bewegen? Dies wird sich im Verlauf der kommenden Wochen zeigen.(nicik_01)