Niemand versteht diese ORF-Wahlgrafik

Der ORF wollte am Wahlabend mit einem neuen Grafik-Konzept punkten, das die Daten innovativ visualisieren sollte. Doch kaum jemand konnte sie lesen.

Eine große schwebende Österreich-Karte mit vielen bunten Nadeln, die daraus hervorragen. Was wie ein kreativ geformtes Nagelbrett klingt, ist in Wirklichkeit ein neues Grafik-Konzept des ORF. Moderator Tarek Leitner erklärt, dass Stimmenzuwächse in Gemeinden mit Balken an der Ober-, Verluste an der Unterseite dargestellt werden. Auf dem TV-Schirm ist das nur schwer erkennbar, wie viele Twitter-User schreiben.