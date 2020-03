Nimmt Corona uns jetzt die Sommerferien weg?

Schulen und Universitäten wurden gleich als erste Maßnahme geschlossen. Nun stellt sich die Frage, wann die Tore wieder geöffnet werden.

"Kommende Woche entscheidend"

Der Übergang zur "neuen Schule" habe funktioniert, freute sich Bildungsminister Heinz Faßmann im "Ö1 Morgenjournal". Nun gilt es aber das primäre Problem zu bewältigen, wie man die Motivation der Schüler in den kommenden Wochen aufrecht erhält. Das sei nämlich eine der größten Schwächen der aktuellen Schul-Situation.Ob man nun die fehlenden Unterrichtswochen in den Sommer verlegt oder nicht, das konnte Faßmann nicht klar beantworten. Er meinte aber: "Der Lehrplan ist ein Rahmenprogramm. Es muss nicht alles gleichwertig unterrichtet werden". Es gebe zudem auch noch ein weiteres Schuljahr, in dem ausgelassene Punkte nachgeholt werden könnten. Das meinte auch schon Wiener Stadtschulratspräsident Heinrich Himmer. Für den Fall, dass man eine oder mehrere Wochen im Juli dranhängt, müssten definitiv auch Eltern umdenken. Oftmals sind die Sommerurlaube bereits gebucht. Traditionellerweise geht es für viele Familien gleich nach der Zeugnisverteilung los. Ob es in diesem Jahr auch gleich ins Auto oder den Flieger geht, wird sich erst zeigen.Für die Maturanten könnte es genauso ungemütlich werden. Sie schweben ebenfalls weiterhin im Unklaren. Zwar hat der Bildungsminister schon bestätigt, dass die schriftliche Zentralmatura nicht vor dem 18. Mai stattfinden soll, jedoch könnte das aber dazu führen, dass der Zeitraum zur mündlichen Prüfung kürzer wird.Generell betonte Faßmann aber, dass nun vieles von der Infektionsrate in der kommenden Woche abhängen würde. Erst dann könnte man klarere Maßnahmen setzen. Vielleicht werden dann zumindest die mündlichen Abschlussprüfungen in den Juli geschoben. Egal ob es die Maturanten freuen wird oder nicht.