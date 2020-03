Nintendo Switch und Animal Crossing gewinnen

Passend zu dem neuen Nintendo-Game New Horizons verlost "Heute" das Spiel inklusive einer Konsole im limitierten Design.

Animal Crossing: New Horizons könnte zu keiner besseren Zeit erscheinen. Das ultimative Gute-Laune-Game ist perfekt, um der Realität zumindest für ein paar Stunden zu entfliehen.Statt sich über Corona Gedanken zu machen, kann man im neuen Nintendo-Spiel als selbst gestalteter Dorfbewohner auf eine einsame Insel ziehen, auf der zunächst noch kein Dorf zu sehen ist. Das muss man nämlich zuerst errichten.Wir verlosen in Zusammenarbeit mit Nintendo ein besonderes Paket:Eine Nintendo-Switch-Konsole im Animal-Crossing-Design inklusive der Vollversion von New Horizons.