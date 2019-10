NÖ genießt ein goldenes Herbstwochenende

Am Wochenende steigen die Temperaturen auf bis zu 22 Grad. Der "Goldene Oktober" zeigt sich von seiner besten Seite.

Ein wettertechnisches Vorzeige-Wochenende steht in Niederösterreich bevor. Schon am Samstag zeigt sich der Herbst von seiner besten Seite, morgendliche Frühnebelfelder verziehen sich rasch, die Sonne strahlt den ganzen Tag.Während man in der Früh noch die Jacke auspacken muss – die Temperaturen am Morgen belaufen sich auf 5 bis 9 Grad – wird es tagsüber wohlig warm bei Höchstwerten bis zu 22 Grad.Und auch am Sonntag geht es leicht neblig los, bereits am frühen Vormittag steigt er aber auf und verabschiedet sich binnen kurzer Zeit. Es ist wieder ausgesprochen sonnig. Frühtemperaturen: 6 bis 10 Grad, Höchstwerte: 15 bis 22 Grad.