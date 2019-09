Hofer an ÖVP: "Unser Angebot steht"

Am FPÖ-"Aufbruchsparteitag" wird Norbert Hofer heute offiziell zum Parteichef gewählt. In seiner Antrittsrede macht er der ÖVP ein "vernünftiges" Angebot.

Hofer zu ÖVP-FPÖ: "Es wird nicht einfach"

Die FPÖ begeht derzeit in Graz (Steiermark) ihren Bundesparteitag. Dabei stellt sich der designierte Parteichef Norbert Hofer den Delegierten zur offiziellen Wahl, bei der er sich, so wird vermutet, auch gleich mit weitreichenderen Befugnissen ausstatten lassen als sein Vorgänger. ("Heute.at" hat berichtet) . So hat es auch Sebastian Kurz bei der Übernahme der ÖVP gemacht und sich etwa Durchgriffsrechte bis in die tiefsten Ebenen der Landeslisten gesichert.Hofer zeigt sich gerührt, als er kurz nach 10 Uhr unter tosendem Applaus seiner Parteifreunde das Podium erklimmt. Er lobt in seinen einleitenden Worten die "Kraft der Freiheitlichen Bewegung". Er spricht von einem "Aufbruchsparteitag", der die Partei nach der "schwierigen Phase" der letzten Monate wieder nach vorne bringen soll: "35 Prozent ist die Messlatte für die Zukunft!"Der designierte Parteichef macht aber auch schnell klar, dass die FPÖ weiterhin nach einer unbedingten Fortsetzung der vergangenen türkis-blauen Koalition, "der beliebtesten Regierung der letzten Jahrzehnte in unserer Heimat", strebt - jedoch nicht mit allen Mitteln: "Unser Angebot an die ÖVP steht - es kann angenommen oder ausgeschlagen werden!"Sollte sich die ÖVP für eine neuerliche Koalitionszusammenarbeit entscheiden, werde diese jedoch "nicht einfach", so Hofer. An manchen Themen werde es sich spreizen, wie bei der direkten Demokratie, den "ORF-Zwangsgebühren" oder personellen Entscheidungen. (Wie auf "Heute.at" ja schon berichtet, möchte Hofer nur unter dem "besten Innenminister" Herbert Kickl eine Regierung bilden) Hofer stellt klar, er wolle einen Regierungsvertrag "ohne Sideletters": "Ich hoffe, dass sich die ÖVP für die Vernunft entscheidet". Anderenfalls, sollte Sebastian Kurz eine Regierungszusammenarbeit mit den Grünen oder den Neos wählen, werde die "ÖVP ganz schnell [bei den Beliebtheitswerten] der Ära Mitterlehner landen", so der designierte FPÖ-Parteichef