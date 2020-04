Nordkoreanischer Diktator Kim Jong-un laut Gerücht tot

Laut noch unbestätigten Medienberichten soll der Machthaber Nordkoreas, Kim Jong-un, verstorben sein.

Kim Jong-un, der Diktator Nordkoreas, soll laut unbestätigten Medienberichten verstorben sein. Zuvor hatte es Meldungen gegeben, dass er sich nach einer Herzoperation in einem "vegetativen Zustand" befände Wie nun Hong Kong Satellite Television berichtet, soll der Diktator laut einer "sehr soliden Quelle" tot sein. Anderen unbestätigten Meldungen zufolge soll bei der Operation ein Fehler passiert sein, weil die Hände des Chirurgen so heftig gezittert hatten.Nordkorea schweigt sich zu den international hochgekochten Spekulationen bislang aus. Kim hatte am 15. April überraschend nicht an einer traditionellen Veranstaltung anlässlich des Geburtstages seines 1994 verstorbenen Großvaters, Nordkoreas Staatsgründer Kim Il-sung, teilgenommen.